Напугавшего людей стрельбой петербуржца отправили под домашний арест

Мужчину подозревают в дерзком хулиганстве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Красногвардейский суд Петербурга отправил местного жителя под домашний арест. Мужчину подозревают в хулиганстве. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, задержанный четыре раза беспричинно выстрелил в сторону двух человек, чем изрядно напугал их.

– Поздним вечером 5 июня арестованный находился на проезжей части заезда на КАД с Пискаревского проспекта, – рассказали в пресс-службе ведомств.

Мужчина, вероятно, посчитал себя Раскольниковым и в приступе веселья начал стрелять из пистолета «Макаров». Его действия угрожали жизни находящихся поблизости людей. 19 числа его задержали, но обвинение не предъявили.

В зале суда местный житель пытался убедить окружающих, что ему необходимо посещать медицинское учреждение из-за плохого здоровья. Кроме того, из-за домашнего ареста хулиган не сможет помогать своим родителям-пенсионерам оплачивать ипотеку и кредит. Но судья был непреклонен и отправил петербуржца размышлять над своим поведением до 18 августа.

Также мужчине нельзя будет отправлять и получать письма и пользоваться телефоном и Интернетом.