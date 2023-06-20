Петербуржцы пожаловались на спрятанные в деревьях дорожные знаки на улице Гидротехников

Знак «Стоп» спрятался от петербуржцев в листве. Фото: СОЦСЕТИ

Развивать смекалку и тренировать зрение начали автолюбители из Петербурга. Но вскоре им надоело это развлечение. Поэтому они пожаловались на странную установку дорожных знаков на углу улицы Гидротехников и проспекта Тихорецкого. Фото спрятавшейся от водителей таблички «СТОП» появилось в сообществе ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Знак дублирует специальную линию. Осенью завянет листва, и сойдет разметка. Тогда и обнажится дорожный знак. Так что никаких проблем нет, – иронизируя, написал один из пользователей Сети.

Но подобный юмор оценили немногие. Большинство автомобилистов посчитали, что автор публикации преувеличил проблему. Потому что спецсимвол всегда сопровождается стоп-линией и светофором. Особо яростные петербуржцы предложили всем недовольным проверить зрение и знания ПДД.