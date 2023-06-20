Петербуржцам будут отдавать свободные места на ярмарках в день их проведения

Жителям Петербурга разрешат заявляться на ярмарки по упрощенной схеме. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Индивидуальным предпринимателям и другим жителям Петербурга разрешат заявляться на ярмарки по упрощенной схеме: непосредственно в день проведения мероприятия. Организаторы будут обязаны принимать желающих. С этой инициативой выступил комитет по законодательству петербургского ЗакСа. Об этом пишет «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на депутата Всеволода Беликова.

– Прием заявок иногда завершают за неделю до мероприятия. Но, если человек этот срок пропустил, то зарегистрироваться он уже не может, — цитирует председателя комитета издание.

По его мнению, свободные места часто остаются: кто-то не приезжает из-за различных обстоятельств, кого-то не пропускает ветконтроль. Непосредственно петербуржцы считают, что подобная мера будет полезной для всех, в том числе начинающих мастеров.