100-летние жители Ленобласти будут ежегодно получать по 25 тысяч рублей

Социальные выплаты от правительства получат долгожители Ленобласти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Социальные выплаты от правительства Ленобласти получат жители региона, которым исполнилось 90, 95 и 100 лет. Кроме того, ежегодно средства будут получать те, кто перешагнул отметку в вековой юбилей. Подобная помощь предусмотрена социальным кодексом области. Об этом сообщили в местной соцзащите.

– Тем, кому исполнилось 90 и 95 лет получат 15 и 20 тысяч рублей соответственно. А 100-летним именинникам выплатят по 25 тысяч рублей непосредственно в юбилей, а затем каждый год, – сообщили в организации.

В ведомстве подчеркнули, что помощь от региона получат все граждане, постоянно проживающие на территории Ленобласти в беззаявительном порядке. Определять списки на грядущий год будут на основании сведений, содержащихся в программном комплексе АИС «Соцзащита». Со всеми условиями и перечнем документов можно ознакомиться на сайте организации.