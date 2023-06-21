Судимого за убийство жителя Ленобласти посадили на 2,4 года за грабеж

Осужденный избил пострадавшего и украл его серебряный браслет.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Ранее судимого за убийство жителя Ленобласти приговорили к 2,4 года колонии. 29-летнего мужчину обвинили в грабеже с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, осужденный напал на прохожего возле городского пляжа летом 2022 года.
– Арестованный трижды ударил своего оппонента руками и ногами по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе ведомства.
После этого, он, несмотря на присутствие свидетелей, украл серебряный браслет с руки пострадавшего. Суд согласился с позицией прокурора и отправил обвиняемого в колонию строгого режима.
Ранее spb.kp.ru писала, что двух петербуржцев приговорили к двум годам условно за кражу 1,5 миллиона рублей. Обвиняемые выплатили пострадавшей 100 тысяч рублей.