Судимого за убийство жителя Ленобласти посадили на 2,4 года за грабеж

Осужденный избил пострадавшего и украл его серебряный браслет. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ранее судимого за убийство жителя Ленобласти приговорили к 2,4 года колонии. 29-летнего мужчину обвинили в грабеже с применением насилия. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленобласти, осужденный напал на прохожего возле городского пляжа летом 2022 года.

– Арестованный трижды ударил своего оппонента руками и ногами по различным частям тела, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После этого, он, несмотря на присутствие свидетелей, украл серебряный браслет с руки пострадавшего. Суд согласился с позицией прокурора и отправил обвиняемого в колонию строгого режима.

Ранее spb.kp.ru писала, что двух петербуржцев приговорили к двум годам условно за кражу 1,5 миллиона рублей. Обвиняемые выплатили пострадавшей 100 тысяч рублей.