Без вести пропавшего 11-летнего мальчика ищут в Петербурге

11-летний мальчик вышел из дома и пропал в Петербурге. Фото: vk.com/lizaalert_piter

У волонтеров «ЛизыАлерт» из Петербурга новая серьезная задача. В этот раз в городе на Неве пропал 11-летний мальчик. Ребенок ушел из дома днем 20 июня, и до сих пор его местоположение неизвестно. Об этом сотрудники поисково-спасательного отряда сообщили в официальной группе ВКонтакте.

– Помогите найти ребенка, – обратились к неравнодушным местным жителям активисты.

Ориентировки на пропавшего мальчика уже разлетелись по всем социальным сетям. На них сотрудники отряда указали следующую информацию о школьнике: рост около 135 сантиметров, худощавое телосложение, карего цвета глаза и темные волосы. Одет ребенок был, предположительно, в темные штаны или темно-синие шорты, серую футболку, сине-серую куртку и черную кепку. Встревоженные родители также сообщили, что с собой школьник унес черный рюкзак. Всю известную информацию можно сообщить на телефон горячей линии или напрямую инфоргам: Евгении (Кафа) 8 911 778 71 38 и Наталье (Грушечка) 8 911 145 26 86.