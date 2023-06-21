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НовостиОбщество21 июня 2023 5:13

27-градусная жара придет в Петербург 21 июня

Дождь и гроза придут лишь в четверг
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
27-градусная жара придет в Петербург 21 июня

27-градусная жара придет в Петербург 21 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уже больше недели в Санкт-Петербурге стоит жара. Среда, 21 июня 2023 года, не станет исключением. Погода будет знойной, с теплым ветром и без дождей. Небольшая свежесть ждет горожан только в четверг. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица останется под влиянием антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам усилить дневной прогрев, - рассказал синоптик.

Днем в Северной столице до 25-27 градусов знойной жары, по Ленинградской области от 23 до 28 градусов выше нуля. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В четверг во второй половине дня кратковременные дождь, гроза, но пока жара никуда не уйдет.