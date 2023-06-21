Сеть стрит-фуда откроет 50 новых точек в Петербурге

Петербургская сеть Vлаваше до конца года откроет до 50 новых точек продаж Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге откроется еще 50 точек известной сети стрит-фуда Vлаваше. Запуск планируется до конца года. Сейчас у сети работают 75 кафе, 60 из которых в Петербурге. Об этом 20 июня 2023 года сообщают "Ведомости".

- Около 10 процентов точек сети представлены на фудкортах или в уличных торговых павильонах, остальные 90 процентов – это заведения стрит-ритейла площадью 100-150 квадратных метров, - пишет издание.

Владелец сети планирует благодаря запуску новых проектов в этом году увеличить выручку в 1,5-2 раза и довести ее до 2 миллиардов рублей. Параллельно компания планирует развивать еще одно направление – фудтраки. Запуск одного фудтрака будет стоить в среднем около 3 миллиона.