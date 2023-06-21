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НовостиОбщество21 июня 2023 5:36

Сеть стрит-фуда откроет 50 новых точек в Петербурге

Основатель сети планирует увеличить выручку в два раза
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Петербургская сеть Vлаваше до конца года откроет до 50 новых точек продаж

Петербургская сеть Vлаваше до конца года откроет до 50 новых точек продаж

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге откроется еще 50 точек известной сети стрит-фуда Vлаваше. Запуск планируется до конца года. Сейчас у сети работают 75 кафе, 60 из которых в Петербурге. Об этом 20 июня 2023 года сообщают "Ведомости".

- Около 10 процентов точек сети представлены на фудкортах или в уличных торговых павильонах, остальные 90 процентов – это заведения стрит-ритейла площадью 100-150 квадратных метров, - пишет издание.

Владелец сети планирует благодаря запуску новых проектов в этом году увеличить выручку в 1,5-2 раза и довести ее до 2 миллиардов рублей. Параллельно компания планирует развивать еще одно направление – фудтраки. Запуск одного фудтрака будет стоить в среднем около 3 миллиона.