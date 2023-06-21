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НовостиОбщество21 июня 2023 6:03

Московское шоссе Петербурга встало рекордную пробку утром 21 июня

Затор растянулся на 6,7 километров
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Московское шоссе Петербурга встало рекордную пробку утром 21 июня

Московское шоссе Петербурга встало рекордную пробку утром 21 июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро среды в Санкт-Петербурге на некоторых дорогах началось с пробок. С 7 часов утра 21 июня 2023 года автомобили встали на Московском шоссе, а также на севере города - Приморском проспекте. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Московское шоссе, от Колпинского шоссе до Павловской улицы. Длина пробки выросла до 6,7 километров, - рассказали в сервисе.

Также необычная пробка образовалась на севере города. Плотное движение с 8 часов утра наблюдается на Приморском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 6 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

В Санкт-Петербурге 4 балла, это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 6 часов.