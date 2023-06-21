Московское шоссе Петербурга встало рекордную пробку утром 21 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Утро среды в Санкт-Петербурге на некоторых дорогах началось с пробок. С 7 часов утра 21 июня 2023 года автомобили встали на Московском шоссе, а также на севере города - Приморском проспекте. Об этом сообщает сервис "Яндекс".

- В Санкт-Петербурге наблюдается самая длинная пробка для данного времени суток за всю последнюю неделю. Московское шоссе, от Колпинского шоссе до Павловской улицы. Длина пробки выросла до 6,7 километров, - рассказали в сервисе.

Также необычная пробка образовалась на севере города. Плотное движение с 8 часов утра наблюдается на Приморском проспекте. Загруженность магистрали из центра — 6 баллов, что на 5 баллов выше обычного.

В Санкт-Петербурге 4 балла, это на 1 балл меньше, чем обычно в это время в среду. Ожидается, что пробки останутся на этом уровне в ближайшие 6 часов.