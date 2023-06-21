Поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика завершились в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге завершились поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика. Вечером 20 июня 2023 года в социальных сетях появилось объявление о пропаже ребенка. Школьник ушел из дома днем, чтобы погулять, но вскоре связь с ним пропала. Об этом сообщили в официальной группе поисковиков "Лиза Алерт".

- Внимание! Помогите найти ребенка, - говорилось в объявлении.

Сообщалось, что мальчик был одет в темные штаны или темно-синие шорты, серую футболку, сине-серую куртку и черную кепку. Сам парнишка худощавого телосложения, ростом около 135 сантиметров.

В итоге ночью 21 июня появилось новое сообщение о том, что ребенка нашли. Он жив и здоров. На данный момент он уже находится с родителями и ему ничего не угрожает. Где все это время находился мальчик не сообщается.