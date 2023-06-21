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НовостиПроисшествия21 июня 2023 7:01

Семимесячный малыш обварился кипятком из чайника в Петербурге

Ребенок потянул на себя шнур и опрокинул на себя чайник
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
В Парголово семимесячный малыш обварился кипятком

В Парголово семимесячный малыш обварился кипятком

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Детской больнице №1 Санкт-Петербурга врачи спасают малыша с тяжелыми ожогами. Семимесячный ребенок опрокинул на себя чайник полный кипятка. Все произошло днем во вторник, 20 июня 2023 года, в Парголово. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Семимесячного мальчика увезли в стационар 20 июня около 13 часов из квартиры на Заречной улице в Парголово. Малыша доставили в больницу с термическим ожогом нескольких частей тела с ожогами 1-3 степеней, в тяжелом состоянии, - рассказал источник.

Отец мальчика, 33-летний мужчина, рассказал, что малыш был на кухне, потянул шнур электрического чайника и уронил его на себя. В это время чайник только закипел и был полон кипятка.

Семья полная, благополучная, на учете не состоит.