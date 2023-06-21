Петербуржец изнасиловал 14-летнюю дочь друга на озере. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании 14-летней девочки. Это произошло еще 3 июня во время отдыха на острове озера Бурное около деревни Зайцево. Но отец школьницы сообщил о случившемся в полицию только через неделю. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Только 10 июня 43-летний отец девочки заявил о преступлении в полицию. Его 40-летний знакомый житель Красносельского района надругался над девочкой 2009 года рождения, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. 20 июня специалисты задержали подозреваемого мужчину. Его поймали на Большой Каменной улице в Выборге. Преступника поместили в изолятор временного содержания. Расследование уголовного дела продолжается.