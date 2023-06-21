Двое братьев изнасиловали 13-летнюю девочку в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленобласти следователи разбираются в изнасиловании 13-летней девочки. В преступлении подозревают двух братьев. 27-летний парень надругался над ней на прошлой неделе. А его младший родственник был замечен в интимных связях с несовершеннолетней в январе 2023 года. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».

- Сама девочка объяснила, что все было «по обоюдному согласию». У старшего из братьев она провела три дня. О случившемся школьница рассказала инспектору по делам несовершеннолетних. Так тайное стало явным, - рассказал источник.

Парни самостоятельно пришли в Следственный комитет и во всем признались. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде. Известно, что младший брат уже привлекался к уголовной ответственность за кражу и угон автомобиля.