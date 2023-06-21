Мужчина выбросил из окна шестого этажа возлюбленную в Петербурге

Полиция проверяет, по какой причине под окнами многоэтажки в Петербурге нашли тело искалеченной девушки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге 20 июня около 16 часов у дома по Старорусскому проспекту, 13/1 нашли тело 27-летней жительницы Купчино. Следователи подозревают, что девушку вытолкнул из окна шестого этажа ее возлюбленный. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Возможно, между парой разыгрался серьезный конфликт, и мужчина в порыве эмоций толкнул девушку в открытое окно. Падение с высоты шестого этажа оказалось смертельным. Как бы то ни было, истинные причины случившегося сейчас выясняют правоохранители.

- Следственные органы в Пушкинском районе разбираются со страшной смертью молодой петербурженки, - передает агентство.

Хозяина квартиры задержали. Ему 48 лет, и он нигде не работает. Также известно, что мужчина в своей биографии имеет уже восемь судимостей. Первый срок он получил в 17 лет, когда попался на краже. Также он отсидел 12,5 года за избиение до смерти.