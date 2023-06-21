Пенсионер на мопеде насмерть разбился в Ленобласти. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полицейские в Ленобласти проводят проверку после дорожно-транспортного происшествия на автодороге Климово-Забелино. 73-летний пенсионер на мопеде не справился с управлением и разбился насмерть. Авария случилась в Бокситогорском районе около восьми часов вечера 20 июня. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мужчина ехал от деревни Климово в сторону Забелино на личном мопеде. Он съехал с дороги на обочину и упал с мопеда, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пожилой мужчина погиб на месте происшествия от полученных травм. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку. Специалисты устанавливают обстоятельства случившегося.

Напомним, недавно мужчина выбросил из окна шестого этажа свою возлюбленную. Девушка умерла, а ее сожителю грозит наказание.