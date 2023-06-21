Мужчину будут судить за кражу ноутбука и кроссовок у нового знакомого на вписке в Петербурге

Воришка прихватил с собой ноутбук и кроссовки после вписки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителю Петербурга выдвинули обвинение за кражу на вписке. Мужчина, уходя из дома нового знакомого, прихватил с собой ноутбук и кроссовки. Сумму ущерба потерпевший оценил почти в 80 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Следствие полагает, что воришка познакомился в социальных сетях с парнем. Последний в ночь на 5 апреля 2021 года устроил вписку и пригласил нового знакомого отдохнуть вместе с ним. Однако он не ожидал, что гость заберет с собой его личные вещи. Обнаружив пропажу, он обратился в полицию.

- Вину в совершении преступления мужчина признал полностью, - добавили в пресс-службе прокуратуры.

Материалы дела направили на рассмотрение в Невский районный суд. Отметим, что максимальное наказание, которое грозит вору, предусматривает до пяти лет лишения свободы.