Движение транспорта перекроют в двух районах Петербурга с 23 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге с 23 июня 2023 года запланированы перекрытия на дорогах. На этот раз движение будет перекрыто полностью по улицам в двух районах Северной столицы. Об этом сообщили в государственной административно-технической инспекции. Ограничения затронут Колпинский и Невский районы.

- В Колпинском районе с 23 июня по 11 августа в связи с производством работ по реконструкции светофорного объекта ограничивается движение транспорта на перекрестке Заводского проспекта и улицы Машиностроителей, - рассказали в Смольном.

В Невском районе ограничение будет не таким продолжительным - всего на три дня. С 23 по 26 июня в городе закроют проезд у дома 51 по улице Новоселов. Объехать перекрытие можно будет по Дальневосточному проспекту, улице Тельмана, проспекту Большевиков и Народной улице. Отметим, что перекрытие вводят в связи с работами по реконструкции теплосети.