Школу и два детских сада построят на севере Петербурга

Выданы разрешения на строительство школы и двух детских садов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга появятся новые детские учреждения. Госстройнадзор выдал разрешение на строительство двух детских садов и школы. Они разместятся в Выборгском и Приморском районах. Об этом 21 июня 2023 года сообщили в Смольном.

- Школа будет расположена в Выборгском районе на проспекте Энгельса. Объект общей площадью 28,4 тысяч квадратных метров рассчитан на 1550 мест. В каждом классе смогут обучаться по 25 человек. В школе, кроме классов и мастерских, будут размещены два бассейна и три спортивных зала. Для начальной, средней и основной школ предусмотрены отдельные входные группы, - рассказали в городской администрации.

В этом же районе в Актерском проезде возведут детский сад на 200 детей. В нем также будет бассейн.

Второй детский сад появится на Глухарской улице в Приморском районе. Он рассчитан на 215 воспитанников. Проектной документацией предусмотрены бассейн, музыкальный и физкультурный залы, помещения для учебных занятий.