Пенсионер зарезал бывшую супругу в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жуткое убийство произошло накануне в Курортном районе Северной столицы. 67-летний мужчина с ножом напал на бывшую супругу. Пенсионер зарезал женщину в поселке Решетниково. Об этом пишет «Мойка 78».

- Конфликт между бывшими супругами произошел накануне в поселке Решетниково. 67-летний пенсионер ударил 68-летнюю экс-жену ножом в грудь, - сообщает издание.

От полученных травм пенсионерка умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу, врачи не смогли спасти ее. Бывшего супруга погибшей задержали. На него возбудили уголовное дело, расследование которого продолжается.

Напомним, накануне петербуржец выбросил из окна шестого этажа свою возлюбленную. Девушка умерла, а мужчине теперь грозит наказание.