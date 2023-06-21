Трупы молодой пары нашли в квартире на проспекте Науки в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Калининском районе Петербурга родители нашли в квартире тела сына и его возлюбленной. 34-летний мужчина долго не выходил на связь, и близкие начали переживать. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Трупы 34-летнего мужчины и 38-летней женщины были обнаружены 21 июня около 7 часов утра в квартире дома 2 по проспекту Науки, - рассказал источник.

Родители мужчины сначала сами пришли к дверям квартиры и несколько часов пытались достучаться до сына. До этого они звонили мужчине, но в какой-то момент он перестал отвечать. Двери жилья пришлось взломать.

Трупы молодой пары отправили в морг, где специалисты выяснят точную причину смерти.