Жительница Петербурга потребовала полмиллиона рублей компенсации за избиение линейкой. Фото: Олег ЗОЛОТО

Между двумя жительницами Петербурга разгорелся конфликт. В результате одна из них начала бить другую пластиковой линейкой. Удары пришлись по голове и телу. Женщина решила, что нападавшая должна ответить за это деньгами. Она обратилась в суд и потребовала полмиллиона рублей за причиненный морального вреда. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел еще в июле 2019 года в Петергофе. Тогда нападавшая трясла женщину за руки, а после выкрутила палец на левой руке и начала бить линейкой. В результате у горожанки оказался травмирован палец.

- До настоящего времени физическое здоровье и психологическое состояние оказались подорванными от перенесенного потрясения, - указали в пресс-службе.

Несмотря на то, что женщина требовала выплатить ей 500 тысяч компенсации и еще 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя, суд счел эту сумму достаточно большой. В итоге пострадавшая получила 7,5 тысяч за моральный вред и еще 5 тысяч за судебные расходы.