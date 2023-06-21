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НовостиПроисшествия21 июня 2023 9:14

Жительница Петербурга потребовала полмиллиона рублей компенсации за избиение линейкой

Однако суд посчитал эту сумму завышенной
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Жительница Петербурга потребовала полмиллиона рублей компенсации за избиение линейкой.

Жительница Петербурга потребовала полмиллиона рублей компенсации за избиение линейкой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Между двумя жительницами Петербурга разгорелся конфликт. В результате одна из них начала бить другую пластиковой линейкой. Удары пришлись по голове и телу. Женщина решила, что нападавшая должна ответить за это деньгами. Она обратилась в суд и потребовала полмиллиона рублей за причиненный морального вреда. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел еще в июле 2019 года в Петергофе. Тогда нападавшая трясла женщину за руки, а после выкрутила палец на левой руке и начала бить линейкой. В результате у горожанки оказался травмирован палец.

- До настоящего времени физическое здоровье и психологическое состояние оказались подорванными от перенесенного потрясения, - указали в пресс-службе.

Несмотря на то, что женщина требовала выплатить ей 500 тысяч компенсации и еще 30 тысяч рублей на оплату услуг представителя, суд счел эту сумму достаточно большой. В итоге пострадавшая получила 7,5 тысяч за моральный вред и еще 5 тысяч за судебные расходы.