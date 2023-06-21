30-градусный зной настигнет Петербург 22 июня Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В начале лета жители Санкт-Петербурга мерзли, а теперь изнывают от жары. В четверг, 22 июня 2023 года, температура воздуха поднимется до отметки в плюс 30 градусов. Такую температуру можно ждать уже в первой половине дня. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- В Санкт-Петербурге завтра ждем плюс 28-30 градусов. У Финского залива, как обычно, будет прохладнее, но вся восточная и южная часть города может прогреться до плюс 30 градусов, - рассказал Колесов.

Но уже во второй половине дня погода резко изменится. Через Петербург и Ленинградскую область пройдет атмосферный фронт с дождями, ливнями, грозами и градом, а также ветром до 15-20 метров в секунду. После этого жара спадет до плюс 20-23 градусов.