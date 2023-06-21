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НовостиОбщество21 июня 2023 10:31

МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде 22 июня в Петербурге

При этом, воздух прогреется до 30 градусов
Анастасия НУРАДИЛОВА
При этом, воздух прогреется до 30 градусов.

При этом, воздух прогреется до 30 градусов.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице в четверг, 22 июня. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 22 июня в Петербурге ожидаются грозы, ливни, град. Ветер подует со скоростью до 18 метров в секунду, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, главный синоптик Петербурга Александр Колесов сообщил, что несмотря на такие изменения в погоде, в Северной столице все равно 22 июня ожидается знойная жара до 30 градусов. К вечеру прогнозируют осадки и похолодание до 22-23 градусов.