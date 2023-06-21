1,5-годовалый мальчик уронил на себя кружку с кофе и оказался в больнице Петербурга

Мальчик уронил на себя кружку с кофе и оказался в больнице Петербурга. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вечером 20 июня 1,5-годовалый мальчик опрокинул на себя кружку с горячим кофе в квартире на Малой Посадской улице в Петербурге. Напиток вылился ребенку на живот, оставив ожоги. Его пришлось везти в больницу. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Все случилось около 21 часов. К 22.30 малыша доставили в Детскую больницу №1. Медики обработали ожоги первой-второй степени на животе, а после отпустили мальчика с родителями домой.

- К счастью, площадь поражения не превысила 2%, - указывает источник.

Напомним, что это уже второй случай получения ожогов ребенком за сутки в Петербурге. Так, днем 20 июня пострадал семимесячный малыш. Он потянул на себя электрический чайник, который уже успел вскипеть. В результате у него оказались обожжены несколько частей тела. Его состояние медики оценивают как тяжелое.