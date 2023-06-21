Паромную переправу запустили между Васильевским островом и крейсером «Аврора» в Петербурге

Между Васильевским островом и крейсером «Аврора» запустили паромную переправу / Фото: Смольный

В Санкт-Петербурге открыли паромную переправу между Васильевским островом и крейсером «Аврора». Каждый день с 12:30 до 17:30 будет выполняться шесть рейсов на теплоходах «Москва» и «Ряпушка». Продолжительность такой поездки составит всего 20 минут. Об этом 21 июня 2023 года сообщили в Смольном.

- По сравнению с наземным общественным транспортом водный маршрут в два раза быстрее, а по цене сопоставим со стоимостью такси, где есть высокий риск оказаться в пробке. Линия стала ответом на многочисленные вопросы со стороны наших пассажиров о возможностях добраться по воде до «Авроры», - рассказал генеральный директор группы компаний, осуществляющей рейсы Андрей Кузнецов.

Каждый теплоход вмещает в себя более чем 70 пассажиров. Во время путешествия можно будет выпить чашку чая или кофе, попробовать легкие закуски в ресторане на борту теплоходов.