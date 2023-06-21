Пенсионер попытался перебежать дорогу и попал под колеса мотоцикла в Петербурге

Мотоциклист сбил 73-летнего пенсионера в Петербурге. Фото: "Мотосолидарность ДТП"

На Октябрьской набережной в Петербурге днем 21 июня под колеса мотоциклиста попал 73-летний пенсионер. Он не захотел идти до пешеходного перехода и попытался перебежать дорогу. Однако теперь ему придется провести несколько дней в больнице. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, - добавили в пресс-службе.

За рулем мотоцикла «КТМ» находился 44-летний мужчина. Со слов очевидцев, водитель не пострадал. Однако его транспорт теперь придется отдать в ремонт. Об этом рассказали в группе «Мотосолидарность ДТП» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее spb.kp.ru писала, что 19 июня на проспекте Непокоренных в Петербурге сбили велосипедиста. Молодой парень пересекал проезжую часть по «зебре» на своем транспорте, когда в него влетела машина. От полученных травм он умер на месте.