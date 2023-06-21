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НовостиПроисшествия21 июня 2023 11:18

Москвич получил условный срок за избиение бортпроводника во время полета в Петербург

Пассажира судили за хулиганство
Анастасия НУРАДИЛОВА
Москвич получил условный срок за избиение бортпроводника во время полета в Петербург.

Москвич получил условный срок за избиение бортпроводника во время полета в Петербург.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Московский районный суд вынес приговор мужчине, который хулиганил на борту самолета. Все произошло в феврале текущего года, пассажиры направлялись из Москвы в Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- Было возбуждено уголовное дело о хулиганстве и нападении на бортпроводников, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Известно, что мужчина неуважительно относился к другим пассажирам, нарушал правила перевозки и общественный порядок. Когда бортпроводник сделал ему замечание, хулиган несколько раз ударил его.

Дебошира приговорили к трем годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком.