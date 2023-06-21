«Стрижей» запустили в небо Петербурга в рамках Международного военно-морского салона

В воздухе выступили шесть самолетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В рамках Международного военно-морского салона в Петербурге в небо запустили «Стрижей». Это небольшие самолеты, способные выполнять маневрированные трюки в воздухе под руководством опытных пилотов. Пилотажная группа выступила 21 июня, в день официального открытия события. Известно, что Салон будет проходить в Северной столице до 23 числа с 10 утра до 18 часов.

- Организатором Военно-Морского Салона выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Этот ведущий международный форум морской индустрии соберет главных экспертов, руководителей и представителей компаний из различных стран для обсуждения актуальных вопросов развития морской отрасли, - рассказали в пресс-службе Салона.

Во время события участники поделятся достижениями в сфере судостроения, кораблестроения и других. В современном двухэтажном павильоне представят легендарную атомную подводную лодку «Ленинский комсомол».