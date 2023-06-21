Киоски для печати посадочных талонов появились в Пулково. Фото: Пулково

Аэропорт Пулково после наступления летнего сезона и роста пассажиропотока работает над улучшением качества обслуживания. Недавно в зоне регистрации на третьем этаже появились специальные киоски, чтобы пассажиры смогли самостоятельно печатать посадочные талоны. Об этом сообщили в пресс-службе Пулково.

- С помощью устройств пассажиры, которые путешествуют без багажа на внутренних и международных рейсах, могут распечатать посадочные талоны. Для этого не потребуется обращаться на стойку регистрации, – отмечает директор по наземному обслуживанию компании «Воздушные Ворота Северной Столицы» Павел Кушниренко.

Он объяснил, что тем, кто отправляется в поездку по России, не всегда нужно распечатывать посадочные талоны. Достаточно показать их с телефона при прохождении предполетного досмотра.