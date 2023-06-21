Инвесторы смогут получать здания в Петербурге для медцентров и школ без торгов

Инвесторам без торгов начнут отдавать здания в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инвесторы получат право получать здания под объекты социальной инфраструктуры без торгов. Соответствующий законопроект приняли в первом чтении 21 июня в депутаты Заксобрания Петербурга. Инициативу внес на рассмотрение губернатор Александр Беглов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что городские объекты недвижимости начнут предоставлять инвесторам, которые готовы открыть там школы, лицеи, гимназии или медцентры на 550 мест и более. При этом в число таких объектов также входят и недострои.

- Законопроект направлен на создание благоприятных условий инвесторам в реализации инвестиционных проектов в сфере здравоохранения и образования, а также на уменьшение расходных обязательств Петербурга по содержанию ветхих и неиспользуемых зданий, - говорится в пояснительной записке.

Отметим, что не все депутаты положительно отнеслись к инициативе. Так, один из парламентариев заявил, что закон может преследовать интересы определенной компании. А некоторые высказали опасения по поводу контроля за инвесторами. Как бы то ни было, в ЗакСе решили, что проект еще доработают.