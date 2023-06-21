Лесной пожар площадью в 10 гектар тушили в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный пожар произошел в Ленобласти на территории Морозовского военного лесничества. Пламя охватило 10 гектар 19 июня. Тушить огонь отправились 40 пожарных, 11 машин и два вертолета Ми-8. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти.

- Всего было осуществлено 207 сбросов 407 тонн воды. На данный момент распространения огня в сторону населенных пунктов не допущено, пожар локализуется, угрозы населенным пунктам нет, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, из-за жаркой и сухой погоды в Ленобласти ввели особый противопожарный режим, который будет действовать на всей территории региона. Жителям запретили посещать леса. Категорически нельзя также разводить огонь.