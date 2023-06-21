Двоих мужчин, запускавших квадрокоптер около научного центра, задержали в Петербурге. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Петербурге задержали двух мужчин, которые запускали квадрокоптер около охраняемого научно-технического центра. Летательный аппарат заметил сотрудник вневедомственной охраны. Он сообщил об этом в районный центр управления нарядами.

- Прибывший на помощь наряд Росгвардии установил, что запуск был осуществлен со стройплощадки, расположенной рядом на улице Коли Томчака. Там операторы с квадрокоптером «Air 2S» были обнаружены и задержаны, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как стало известно позже, квадрокоптер зарегистрирован, но у него нет разрешения на полеты. Операторы попытались объяснить, что руководство стройплощадки позволило им выпустить летательный аппарат, но это не помогло. Нарушителей отвезли в отдел полиции.

Напомним, запрет на любые летательные аппараты действует в Петербурге с 3 мая.