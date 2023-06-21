Крематории, пляжи и другие объекты собираются убрать из Генплана Петербурга

Из Генплана Петербурга пропадет целый ряд объектов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из нового генерального плана Петербурга могут пропасть крематории, пляжи, причалы, кладбища, разноуровневые пешеходные переходы и ряд других объектов. Такой законопроект приняли в первом чтении депутаты Заксобрания Петербурга 21 июня.

Во время заседания пояснили, что, например, кладбища и так обозначены зоной. Поэтому отдельно выделять их значками необходимости нет.

- Не нужно на Геплане обозначать каждый объект своим значком, вся эта работа проводиться на уровне проекта планировки территории, - отметил депутат Александр Рассудов.

Представитель Смольного в ЗакСе Константин Сухенко добавил, что законопроект сделает работу над развитием территорий быстрой и удобной. Кроме того, инициатива поможет более гибко осуществлять планирование.

По итогу, в Генплане решили обозначать только те объекты, которые оказывают значительное влияние на развитие всего Петербурга.