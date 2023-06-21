Завершены поиски подростка, сбежавшего из центра для детей-сирот в Петербурге. Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии в Приморском районе во время патрулирования увидели подростка. Оказалось, что несовершеннолетний парень сбежал из центра для детей-сирот. Его нашли в ночь на 21 июня на Коломяжском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Парень сбежал из учреждения в поселке Репино Курортного района Северной столицы, - рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

Сотрудники отвезли подростка в 35 отдел полиции, а также позвонили в центр и рассказали, где ребенок находится. Сейчас с мальчиком все хорошо, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Парня вернут в учреждение.

Напомним, в Петербурге полуторагодовалый малыш уронил на себя кружку с кофе и получил ожоги. Ребенка госпитализировали в больницу.