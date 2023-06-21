Более четырех тысяч парковочных разрешений получили жители Петроградского района. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С 1 июля парковка в Петроградском районе станет платной, поэтому петербуржцы активно оформляют парковочные разрешения. С 1 мая в комитет по транспорту обратились более 9 тысяч человек. С того момента специалисты выдали более четырех тысяч таких разрешений. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Только за последние две недели подано более 4,5 тысяч заявлений. Обработка документов ведется ежедневно, без выходных. Оформить разрешение могут как собственники квартир, находящихся в зоне будущей платной парковки, так и зарегистрированные там лица. Непосредственно подать заявление должен собственник жилого помещения, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты объяснили, что на одну квартиру в Петроградском районе можно получить два разрешения. А если квартира коммунальная – то разрешения выдаются отдельно на каждый лицевой счет. Документы обрабатывают в течение 10-20 рабочих дней. А действует разрешение 1, 2 или 3 года на выбор.