Женщина пыталась провезти контрабандные браслеты Cartier и Bvlgari в Петербург

Контрабандные украшения выявили в аэропорту Пулково. Фото: Северо-Западное таможенное управление

Женщина прилетела в Петербург из Дубая и привезла с собой ювелирные украшения – часы и браслет Cartier и еще один браслет Bvlgari. В аэропорту Пулково она направилась в «зеленый» коридор. Но такие драгоценности подлежат таможенному декларированию. Поэтому у Пулковской таможни появились к пассажирке вопросы. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Багаж женщины просветили через рентген. Там лежали коробки, содержимое которых привлекло инспектора таможенного поста. Оказалось, что в них лежали украшения на 3 млн рублей.

Цена, конечно, кусается. Фото: Северо-Западное таможенное управление

- По заключению таможенной экспертизы оба браслета выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и рубеллитов. Часы также из золота 750 пробы с бриллиантовыми вставками, - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что изделия из драгоценных металлов входят в «Перечень стратегически важных товаров и ресурсов». Их перемещение через границу Евразийского экономического союза незаконно. Поэтому Пулковская таможня организовала проверку. А женщине грозит от трех до семи лет лишения свободы и штраф.