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НовостиОбщество21 июня 2023 14:35

80 тысяч свечей зажгут на Дворцовой площади ко Дню памяти и скорби в Петербурге

На время проведения мероприятия отключат всю подсветку у площади
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
На Дворцовой площади в ночь на 22 июня появится огненная картина. Фото: Комитет по энергетике Петербурга

На Дворцовой площади в ночь на 22 июня появится огненная картина. Фото: Комитет по энергетике Петербурга

82 года назад началась Великая Отечественная война. Традиционно 22 июня проходит День памяти и скорби. В ночь на эту знаменательную и скорбную дату на Дворцовой площади зажгутся 80 тысяч свечей. Об этом рассказали в комитете по энергетике Петербурга.

Акция начнется в 23.30. Чтобы архитектурно-художественная подсветка Александровской колонны и фасадов зданий не мешала, на время проведения мероприятия ее отключат.

- В это время в память о погибших в годы Великой Отечественной войны будет развернута огненная картина из свечей. Центральной темой станет прорыв блокады Ленинграда 1943 года, - добавили в комитете.

В композиции основное место отведено мемориалу «Разорванное кольцо». Также на картине из свечей можно будет увидеть знаменитую «Полуторку» – автомобиль ГАЗ-АА. Завершать композицию будут дубовые листья, которые считаются символом вечности.