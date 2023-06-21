Съезд с КАД на Пулковское шоссе полностью перекроют в Петербурге

В Петербурге перекроют съезд №8 с КАД на Пулковское шоссе. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В Петербурге из-за ремонта на транспортной развязке КАД полностью перекроют съезд №8 на Пулковское шоссе. Чтобы избежать заторов, работы решили проводить ночью, когда дороги наименее загружены. Они начнутся с 23.00 25 июня и завершатся уже к 6.00 26 июня. Об этом сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по восстановлению пришовных зон деформационных швов полностью перекроют для движения автомобильного транспорта съезд с внешнего кольца КАД на Пулковским шоссе в направлении станции метро Московская, - уточнил начальник территориального ситуационного центра Упрдор Илья Пузыревский.

На данном съезде установят временные дорожные знаки, специальные барьеры и сигнальные фонари. Также информацию о полном перекрытии участка дороги выведут на табло и знаки временной информации.