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НовостиПроисшествия21 июня 2023 15:17

Пенсионерка чуть не утонула в колодце с глиной на генеральной уборке в саду в Ленобласти

Она пробыла там несколько часов, пока на помощь не подоспели спасатели
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Генеральная уборка колодца чуть не обернулось гибелью пенсионерки из Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района

Генеральная уборка колодца чуть не обернулось гибелью пенсионерки из Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района

В Ленобласти в садоводческом товариществе Дунай 63-летняя женщина решила устроить генеральную уборку. В ее план входила чистка колодца. Однако, забравшись туда, выбраться наружу пенсионерка уже не смогла. Ее начало затягивать в глину. Об истории спасения рассказали в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Женщина пыталась выбраться самостоятельно, но у нее это не получилось. Спустя какое-то время ее обнаружил муж. Он сообщил о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу. На помощь пенсионерке выдвинулся отряд аварийно-спасательного формирования.

- На момент прибытия женщина находилась в колодце уже несколько часов. В течение 30 минут спасателям удалось вытащить потерпевшую, - добавили в пресс-службе администрации.

К счастью, пенсионерка не пострадала и госпитализировать ее не стали.