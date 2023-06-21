Пенсионерка чуть не утонула в колодце с глиной на генеральной уборке в саду в Ленобласти

Генеральная уборка колодца чуть не обернулось гибелью пенсионерки из Ленобласти. Фото: пресс-служба администрации Всеволожского района

В Ленобласти в садоводческом товариществе Дунай 63-летняя женщина решила устроить генеральную уборку. В ее план входила чистка колодца. Однако, забравшись туда, выбраться наружу пенсионерка уже не смогла. Ее начало затягивать в глину. Об истории спасения рассказали в пресс-службе администрации Всеволожского района.

Женщина пыталась выбраться самостоятельно, но у нее это не получилось. Спустя какое-то время ее обнаружил муж. Он сообщил о случившемся в Единую дежурную диспетчерскую службу. На помощь пенсионерке выдвинулся отряд аварийно-спасательного формирования.

- На момент прибытия женщина находилась в колодце уже несколько часов. В течение 30 минут спасателям удалось вытащить потерпевшую, - добавили в пресс-службе администрации.

К счастью, пенсионерка не пострадала и госпитализировать ее не стали.