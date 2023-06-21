Наркоманку, оставившую годовалого сына на дороге в Петербурге, лишат родительских прав

Жительница Петербурга оставила сына на дороге и теперь может лишиться родительских прав. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительницу Петербурга хотят лишить родительских прав. Она оставила на проезжей части годовалого сына и ушла. Кроме того, в момент случившегося женщина была под наркотиками. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Все произошло 22 сентября 2022 года. Тогда семья вышла на прогулку, выбрав не самое подходящее для этого место – проезжую часть. Женщина катила малыша перед собой на самокате, толкая его за родительскую ручку. При этом боковых ограничителей у детского транспорта не было. Поэтому мальчик выпал на дорогу. Но помогать сыну она не стала и просто ушла.

- При исследовании личности женщины установлено, что она ранее не судима, в настоящее время рассматривается исковое заявление к ней о лишении родительских прав, - рассказали в пресс-службе.

Женщину признали виновной по статье об оставлении в опасности. В качестве наказания суд назначил ей 120 часов обязательных работ. Кроме того, ее обязали пройти курс лечения от наркомании.