Девять медучреждений откроют в Красногвардейском районе к 2024 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые медицинские учреждения появляются в Красногвардейском районе Северной столицы. До конца года там откроют девять больниц. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба Смольного.

- До конца года поликлиника №18, часть поликлиники №11 и Центр Здоровья откроются после проведения капитального ремонта в рамках Национального проекта «Здравоохранение». Их привели в порядок за 260 миллионов рублей, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, в ЖК «Охта-хаус» 21 июня появится офис врача педиатра. Еще таких четыре офиса для детей и взрослых откроются до конца 2023 года. К 2024 году в районе заработают 18 поликлиника, диабетологический центр и другие медицинские учреждения.

- Помимо кабинета врача в «Охта-хаусе», планируем открыть еще 8 объектов, - пообещал глава администрации Красногвардейского района Евгений Разумишкин.