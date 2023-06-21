90 школ Петербурга стали участниками проекта «Твой бюджет». Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в «Невской Ратуше» состоялась жеребьевка, которая определила участников четвертого цикла проекта «Твой бюджет» в 2023 году. В итоге из большого числа школ Петербурга определили всего 90 учреждений. Об этом сообщили в официальном сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте.

– В прошедшем отборе участвовали учебные заведения из десяти районов. Несмотря на то, что восемь районов не заявились вообще, количество поданных проектов превысило размер квоты для каждого района, – рассказали организаторы программы.

Как отметили авторы, во время жеребьевки определили 55 школ-участниц. Остальные 35 учреждений из восьми районов записали в соревнование автоматически.

Организаторы бюджетной программы уточнили, что проект призван повысить уровень финансовой грамотности петербургских школьников и навыки совместной работы.