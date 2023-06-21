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НовостиОбщество21 июня 2023 16:30

90 школ Петербурга стали участниками проекта «Твой бюджет»

Восемь районов вообще не подали заявок на участие
Элеонора КУРЮМОВА
90 школ Петербурга стали участниками проекта «Твой бюджет».

90 школ Петербурга стали участниками проекта «Твой бюджет».

Фото: Олег ЗОЛОТО

Накануне в «Невской Ратуше» состоялась жеребьевка, которая определила участников четвертого цикла проекта «Твой бюджет» в 2023 году. В итоге из большого числа школ Петербурга определили всего 90 учреждений. Об этом сообщили в официальном сообществе конкурса в социальной сети ВКонтакте.

– В прошедшем отборе участвовали учебные заведения из десяти районов. Несмотря на то, что восемь районов не заявились вообще, количество поданных проектов превысило размер квоты для каждого района, – рассказали организаторы программы.

Как отметили авторы, во время жеребьевки определили 55 школ-участниц. Остальные 35 учреждений из восьми районов записали в соревнование автоматически.

Организаторы бюджетной программы уточнили, что проект призван повысить уровень финансовой грамотности петербургских школьников и навыки совместной работы.