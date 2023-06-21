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НовостиПроисшествия21 июня 2023 17:00

Иномарка опрокинула столб на Приморском шоссе в Петербурге

На месте работают службы
Элеонора КУРЮМОВА
Иномарка опрокинула столб на Приморском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Иномарка опрокинула столб на Приморском шоссе в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Во второй половине дня, 21 июня, на Приморском шоссе в районе Ольгино произошло жесткое ДТП между столбом и иномаркой. Как сообщили очевидцы, красная «КИА» ехала в сторону города и неподалеку от заправки влетела в опору электроосвещения. Фото с места происшествия появилось в группе «ДТП и ЧП | Петербург».

– Каким образом они это делают? Для вождения идеальная погода, на асфальте ни капли. Но даже при таких прекрасных условиях некоторые автомобилисты умудряются и авто размотать, и пробку организовать, – возмутился один из читателей сообщества.

Конечно, задача соблюдать ПДД выглядит достаточно простой. Особенно в сравнении с восстановлением машины и столба. На фото с места происшествия видно, что у красного автомобиля передний бампер отчасти напоминает бумажную гармошку. Также помяло и водительскую дверь. Кстати, на место уже прибыли сотрудники служб, которые разберутся в причинах аварии.