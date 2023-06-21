Лесной пожар произошел рядом с заказником «Кургальский» в Ленобласти. Фото: скриншот видео

Мощный лесной пожар, произошедший накануне неподалеку от заказника «Кургальский», не затронул охраняемую зону. Огонь распространился на территории одноименного полуострова. По информации комитета по природным ресурсам региона, обошлось без потерь флоры и фауны.

– На территории области правительство установило с 20 июня особый противопожарный режим, – напомнили в комитете.

Ранее о природной трагедии сообщала общественный инспектор по охране окружающей среды и житель посёлка Курголово Ирина Барановская на своей странице ВКонтакте. Специалист сообщила, что пламя уничтожило ключевое место обитания огромного количества краснокнижных птиц.

По ее мнению, возгорание произошло из-за непотушенного браконьерами костра. От жара загорелись тростники на Кургальском рифе. Инспектор отметила, что сейчас у пернатых самый разгар гнездования.