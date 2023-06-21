Директор предприятия из Ленобласти попался на выплате 1,7 млн рублей подрядчику за невыполненные работы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели в отношении директора муниципального казенного учреждения Ленинградской области. Главу предприятия подозревают в превышении должностных полномочий. Как предполагают следователи, благодаря ему недобросовестные подрядчики получили более 1,7 миллиона рублей за невыполненные работы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по области.

– Правоохранители считают, что директор компании мог подписать акты выполненных работ, зная, что услуги не оказаны полностью, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за незаконно утвержденных документов на банковский счет подрядчика перечислили положенные по договору один миллион и 710 тысяч рублей. Из-за чего бюджет МО серьезно пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия совершенного преступления. Кроме того, они выясняют, были ли еще нарушения со стороны предполагаемого нарушителя.