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НовостиПроисшествия21 июня 2023 17:53

Директор предприятия из Ленобласти попался на выплате 1,7 млн рублей подрядчику за невыполненные работы

Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий
Элеонора КУРЮМОВА
Директор предприятия из Ленобласти попался на выплате 1,7 млн рублей подрядчику за невыполненные работы.

Директор предприятия из Ленобласти попался на выплате 1,7 млн рублей подрядчику за невыполненные работы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Уголовное дело завели в отношении директора муниципального казенного учреждения Ленинградской области. Главу предприятия подозревают в превышении должностных полномочий. Как предполагают следователи, благодаря ему недобросовестные подрядчики получили более 1,7 миллиона рублей за невыполненные работы. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по области.

– Правоохранители считают, что директор компании мог подписать акты выполненных работ, зная, что услуги не оказаны полностью, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Из-за незаконно утвержденных документов на банковский счет подрядчика перечислили положенные по договору один миллион и 710 тысяч рублей. Из-за чего бюджет МО серьезно пострадал.

Следователи устанавливают обстоятельства, а также причины и условия совершенного преступления. Кроме того, они выясняют, были ли еще нарушения со стороны предполагаемого нарушителя.