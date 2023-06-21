Огонь приблизился к «Кургальскому» заказнику в Ленобласти

Устроенный браконьерами лесной пожар полыхает в «Кургальском» заказнике в Ленобласти. Фото: t.me/true_piter

Накануне в соцсетях появилась информация о том, что загорелся заказник регионального значения «Кургальский». Охраняемая зона в Кингисеппском районе вспыхнула, предположительно, из-за непотушенного браконьерами костра. Но очевидцы спустя сутки продолжают присылать видео с полыхающей природой. Один из них появился в телеграм канале «True Питер».

– В Ленобласти бушует лесной пожар. Уже сгорело несколько гектаров тростников и травы, – подписали публикацию авторы записи.

Как сообщила инспектор Ирина Барановская, огонь заметили местные жители, но они не могли остановить пламя пылающего тростника.

Ранее spb.kp.ru писала, что мощный лесной пожар, произошедший накануне неподалеку от заказника «Кургальский», не затронул охраняемую зону. По информации комитета по природным ресурсам региона, распространилась яростная стихия частично на территории одноименного полуострова.