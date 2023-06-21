Опустевший ТЦ у «Лахты» превратили в общественно-деловое пространство. Фото: www.google.com/maps

ТЦ «Аура» на Лахтинском проспекте переобустроят в третий раз. Теперь помещения превратят в общественно-деловой центр. Об этом заявили представители «МТЛ. Управление активами» в беседе с «Деловым Петербургом».

– Новая концепция включает в себя офисный блок, ретейл-зону из шоурумов и магазинов, общепит и выставочную зону, – рассказали сотрудники организации в беседе с изданием.

К слову, большую часть пространства займет зона с ресторанами и кафе, а также площадка для мероприятий. Под них организаторы реконцепции отвели более десяти тысяч квадратных метров из 14,6.

Напомним, что первая реконцепция пришла в ТЦ еще в далеком 2012 году. Тогда здание стало галереей премиальных бутиков одежды и обуви. Второе обновление произошло через четыре года. Но больших доходов не принесла. Тогда, летом 2018 года, объект подписал договор на аренду с ПАО «Газпром».