Петербургские ученые открыли убивающие рак стрептококки

Петербургский ученые открыли убивающие рак стрептококки. Фото: iemspb.ru

Ученые-биологи из Института экспериментальной медицины Петербурга открыли штаммы бактерий – стрептококков, способных бороться с раковыми образованиями. Об этом специалисты рассказали на прошедшем в Северной столице форуме. Краткое резюме результатов исследования по созданию новых противоопухолевых препаратов представила пресс-служба учреждения.

– Цель нашего исследования – изучить способность живых бактерий, способных воздействовать и разрушать злокачественные опухоли, – рассказала кандидат биологических наук Анна Цапиева.

Она отметила, что группа ученых уже провела опыты на различных клетках. В том числе опухолевых, которые они получили от пациентов. Часть стрептококков оказалась способной подавлять и убивать злокачественные новообразования. Кстати, исследователи также провели контрольное испытания на нормальных человеческих клетках. Оказалось, что онколитические штаммы совершенно безопасны для здоровых тканей.