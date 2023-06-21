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НовостиЗдоровье21 июня 2023 20:06

Петербургские ученые открыли убивающие рак стрептококки

Исследователи уже провели контрольные испытания
Элеонора КУРЮМОВА
Петербургский ученые открыли убивающие рак стрептококки. Фото: iemspb.ru

Петербургский ученые открыли убивающие рак стрептококки. Фото: iemspb.ru

Ученые-биологи из Института экспериментальной медицины Петербурга открыли штаммы бактерий – стрептококков, способных бороться с раковыми образованиями. Об этом специалисты рассказали на прошедшем в Северной столице форуме. Краткое резюме результатов исследования по созданию новых противоопухолевых препаратов представила пресс-служба учреждения.

– Цель нашего исследования – изучить способность живых бактерий, способных воздействовать и разрушать злокачественные опухоли, – рассказала кандидат биологических наук Анна Цапиева.

Она отметила, что группа ученых уже провела опыты на различных клетках. В том числе опухолевых, которые они получили от пациентов. Часть стрептококков оказалась способной подавлять и убивать злокачественные новообразования. Кстати, исследователи также провели контрольное испытания на нормальных человеческих клетках. Оказалось, что онколитические штаммы совершенно безопасны для здоровых тканей.