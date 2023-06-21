Окровавленный труп собаки нашли на Волго-Донской улице в Петербурге. Фото: vk.com/club18050099

Накануне вечер в поселке Молодежное, на улице Волго-Донской завершился трагедией. Местные жители обнаружили окровавленный труп собаки. Как сообщили очевидцы, таксу насмерть забил ее собственный хозяин. Неравнодушные соседи сообщили об этом в сообществе «Зеленогорские сплетни».

– Узнала от третьих лиц. Долго ли живодер издевался над псом, пока что неизвестно. Фото сделано по горячим следам около половины первого ночи, – рассказала автор поста в социальной сети Вконтакте.

Соседи разделились на два лагеря. Одни убеждены, что хозяин собаки убил животное еще дома, оставил окровавленный подъезд и ночью на машине вывез труп. Другие считают, что хозяин вовсе не живодер, а жертва обстоятельств. Они говорят, что у собаки была «нарушена психика, она кидалась и на детей и на хозяев». Поэтому истязая таксу, хозяин защищал свою семью.