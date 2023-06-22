Шведская компания сможет выкупить два участка у петербургского «Пластполимера». Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Северо-Западного округа не стал расторгать предварительный договор купли-продажи между шведской компанией Bonava и петербургским АО «Пластполимер». Ранее предприятия заключили сделку о передаче двух участков земли. Решение ведомства появилось в базе «Электронное правосудие».

– В прошлом году исковые требования истца были удовлетворены. После апелляции суд отказал в этом, – говорится в тексте документа.

В опубликованном постановлении сообщается, что в 2021 году шведы собирались выкупить два участка земли в Калининском районе Северной столицы. Площадь их составляла 28,9 тысяч «квадратов» на Полюстровском проспекте и 2,4 тысячи – на улице Жукова. К слову, одним из условий успешной сделки оказалась обязательная застройка этой зоны высотным и жилым зданием. Возможность этого планировали обсуждать до 2025 года.